Sosyal medyada video izlemek can sıkıntısını artırıyor

ABD'li psikologlar sosyal medyada dolaşırken bir videodan diğerine atlamanın can sıkıntısını daha da artırdığı tespitine vardı. Independent'ın haberine göre, 'Journal of Experimental Psychology' dergisinde yayınlanan bir çalışmada bin 200'den fazla katılımcıyla 7 ayrı deney yürütüldü. Çoğu üniversite öğrencisi katılımcılar çeşitli videolar izledi ve sıkılma, dikkat ve keyif alma dereceleri ölçüldü. Katılımcılar bir videoyu ileri sarmadan ve başka bir şeye geçmeden baştan sona izlemenin, daha fazla tatmin duygusu verdiğini aktardı. Deneylerde art arda kısa videolar izlemenin daha fazla can sıkıntısına yol açtığı görüldü.