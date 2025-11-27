Sosyal medyaya bir hafta ara vermek bile yetiyor

Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan sosyal medya sitelerinin zararlarına dair yeni bir çalışma daha gerçekleştirildi. Fransa merkezli Euronews sitesindeki habere göre sosyal medyaya bir hafta ara vermek, yeni bir araştırmaya göre genç yetişkinlerde depresyonu, anksiyeteyi ve uykusuzluğu azaltabilir. Jama Network Open dergisinde yayımlanan araştırma, 18 ile 24 yaş arasındaki 373 genci iki hafta boyunca Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve X'i kullanmaya yönlendirdi; ekip bu süre boyunca kullanım verilerini topladı. Katılımcıların neredeyse yüzde 80'i testin hemen ardından bir haftalık sosyal medya detoksu yaptı; geri kalanlar ise detoksa katılmadı. Tüm katılımcılardan detokstan önce, sırasında ve sonrasında nasıl hissettiklerini kaydetmeleri istendi. Katılımcıların dörtte biri detokstan sonra depresyon oranlarında düşüş olduğunu belirtirken, yüzde 16 daha az anksiyete ve yüzde 15 uykusuzluk belirtilerinde iyileşme gördü.