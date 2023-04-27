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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Sosyete pazarı’nı su bastı

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Sosyete pazarı’nı su bastı
Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde, 13 Nisan'da açılışı yapılan Sosyete Pazarı Otoparkı'nı dünkü yağmur yağışı sonrasında su bastı. Göle dönen otoparkta yürümekte güçlük çeken araç sahibi vatandaşların yaşadıkları eziyet anları kameralara yansıdı. Açılışının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen otoparkın yağmur sularına teslim olması vatandaşları isyan ettirdi. Sosyete Pazarı Otoparkı'nda 3 işçiyle su tahliye çalışmalarına başlandı. Otoparka otomobili ile giriş yapan vatandaşlardan Caner Yıldız, "Yoğun yağış sonrası, tahminimce giderler çalışmadığından dolayı yoğun bir su birikintileri oluştu. Bu durumdan dolayı insanların ve araçların geçişi zor oluyor. Yeni açıldı burası. Gerekli önlemler alınmazsa daha ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi. Sosyal medya üzerinden su basan otoparkı paylaşan bir vatandaş ise şu cümlelerle isyan etti: "Bakırköy Sosyete Pazarı Otoparkı sular altında!!!"

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Sosyete pazarı’nı su bastı
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