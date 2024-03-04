Sosyeteyi şoke eden kaza

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2 Mart günü tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren İzmirli işkadını Rahşan Ertuğrul idaresindeki lüks cip, oto yıkamacı Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Rahşan Ertuğrul ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.