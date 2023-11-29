Şovla açtıkları parkı vatandaşa kapattılar

İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet skandalları sürüyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz pazar günü törenle açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı Parkı, çalışmalar devam ettiği gerekçesi ile ziyarete kapatıldı. Parkı gezmek isteyen vatandaşlar içeri giremedi. "İBB Atatürk'ün mirasına sahip çıktı" başlığıyla duyurulan fidanlığın açılmamasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.AK Parti Sarıyer Belediyesi Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, "CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şov amaçlı açtığı Atatürk fidanlığına vatandaşın girişi yasaklandı. Gerekçe ise; çalışmalar devam ediyor. İBB'nin tamamlanmamış bir yeri açması Sarıyer halkına saygısızlıktır. Parkın kapısında kalan vatandaşlar bize ulaşarak yapılan bu ayıba tepkiyi gösteriyor. İBB'yi ve İmamoğlu'nu kınıyoruz. Seçim öncesi yapılan yarım yamalak açılışlar şov amaçlıdır. Sarıyer'in şova değil gerçek hizmete ihtiyacı var" dedi. Bu arada aceleyle açılışı yapılan fidanlık alanında çok sayıda ağacında kökünden kesildiği dikkati çekti.İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 'nin trafikte yaptığı peyzaj çalışmalarında işçi olarak çalışan kadınlar, kamyonet kasasında balık istifi taşındı. Küçükçekmece E-5 karayolunda seyreden kamyonetteki skandal görüntüyü başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.