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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Sözde kanser derneğinde uyuşturucu paketlediler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sözde kanser derneğinde uyuşturucu paketlediler
İSTANBUL polisi; Ataşehir'de "Kanser Derneği" adı altında açılmış bir dernekte paketledikleri uyuşturucu maddeleri satan 1'i kadın 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin dernekte uyuşturucu maddeleri yabancı müzik eşliğinde paketledikleri ve cep telefonu ile kayda aldıkları belirlendi. Üzerinde "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içinde "Marihuana" bulundu. Şüphelilerin, uyuşturucu maddelere miktarlarına göre biçtikleri fiyatları ve satış ilanlarına "300 lira ve üzerinde araçla gönderimimiz vardır" yazdıkları ortaya çıktı.

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Sözde kanser derneğinde uyuşturucu paketlediler
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