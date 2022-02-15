Sözde kanser derneğinde uyuşturucu paketlediler

İSTANBUL polisi; Ataşehir'de "Kanser Derneği" adı altında açılmış bir dernekte paketledikleri uyuşturucu maddeleri satan 1'i kadın 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin dernekte uyuşturucu maddeleri yabancı müzik eşliğinde paketledikleri ve cep telefonu ile kayda aldıkları belirlendi. Üzerinde "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içinde "Marihuana" bulundu. Şüphelilerin, uyuşturucu maddelere miktarlarına göre biçtikleri fiyatları ve satış ilanlarına "300 lira ve üzerinde araçla gönderimimiz vardır" yazdıkları ortaya çıktı.