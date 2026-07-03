Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın babasının ’terör’ suçları ortaya çıktı! Bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı olaylarda aktif rol oynamış...

BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

THKO mensubu Deniz Göktaş'ın Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi, polis memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanması ve silahlarının gasp edilmesi olayına karıştığı tespit edildi.