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Giriş Tarihi: 3.07.2026 14:42 Son Güncelleme: 3.07.2026 15:11

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın babasının 'terör' suçları ortaya çıktı! Bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı olaylarda aktif rol oynamış...

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın, bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı 1980 Çorum Olaylarında aktif rol oynadığı, THKO mensubu olduğu ve terör iltisakı nedeniyle cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Semih KARA Semih KARA Yaşam
Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın babasının ’terör’ suçları ortaya çıktı! Bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı olaylarda aktif rol oynamış...
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Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan tutuklanan Deniz Göktaş'ın babası babası Kemal Göktaş hakkındaki gerçekler de gün yüzüne çıktı.

ÖRGÜTE SİLAH TEMİN ETMİŞ

Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyet gösterdiği, "halkı tahrik etmek, silahlandırmak, örgüte silah temin etmek amacıyla halktan zorla para toplamak" gibi eylemlerle ilişkilendirildiği tespit edildi.

BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

THKO mensubu Deniz Göktaş'ın Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi, polis memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanması ve silahlarının gasp edilmesi olayına karıştığı tespit edildi.

SİLAHLA YAKALANIP HAPİS YATMIŞTI

Kemal Göktaş'ın belirli marka ve ebatlarda silah, tüfek ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındığı, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildiği ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı; 1988 yılında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

99'DA SERBEST KALDI

Şahsın benzer suçlar kapsamında 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine girdiği ve şartlı tahliye edildiği, en son 1999 yılında serbest bırakıldığı gün yüzüne çıktı.

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Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın babasının 'terör' suçları ortaya çıktı! Bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı olaylarda aktif rol oynamış...
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