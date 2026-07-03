Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın babasının ’terör’ suçları ortaya çıktı! Bir polisimizin şehit edilip bir polisimizin yaralandığı olaylarda aktif rol oynamış...

Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan tutuklanan Deniz Göktaş'ın babası babası Kemal Göktaş hakkındaki gerçekler de gün yüzüne çıktı.
ÖRGÜTE SİLAH TEMİN ETMİŞ
Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyet gösterdiği, "halkı tahrik etmek, silahlandırmak, örgüte silah temin etmek amacıyla halktan zorla para toplamak" gibi eylemlerle ilişkilendirildiği tespit edildi.
BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
THKO mensubu Deniz Göktaş'ın Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi, polis memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanması ve silahlarının gasp edilmesi olayına karıştığı tespit edildi.
SİLAHLA YAKALANIP HAPİS YATMIŞTI
Kemal Göktaş'ın belirli marka ve ebatlarda silah, tüfek ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındığı, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildiği ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı; 1988 yılında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
99'DA SERBEST KALDI
Şahsın benzer suçlar kapsamında 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine girdiği ve şartlı tahliye edildiği, en son 1999 yılında serbest bırakıldığı gün yüzüne çıktı.