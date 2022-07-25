Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan; ancak bu mezuniyetleri başvuru sisteminde yer almayanlar, mezuniyet belgesi veya diplomasıyla birlikte bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüğüne başvuracak, il millî eğitim müdürlüğünce mezuniyet belgesi veya diploma Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir.



Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ön başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.



Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.