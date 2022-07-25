Öğretmen atama başvurularında sona gelindi. 20 bin öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış; bu noktada kontenjanlar ve başvuru tarihleri de açıklanmıştı. 18 Temmuz'da başlayan başvuruların bitmesine ise kısa bir süre kaldı. Peki; Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitiyor? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB öğretmen atama takvimi 2022.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Başvurular 18 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihin son günü, saat 16.00' ya kadar tamamlanması gerekmektedir.
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan; ancak bu mezuniyetleri başvuru sisteminde yer almayanlar, mezuniyet belgesi veya diplomasıyla birlikte bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüğüne başvuracak, il millî eğitim müdürlüğünce mezuniyet belgesi veya diploma Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ön başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.