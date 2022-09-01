Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için geri sayım devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri, 27-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından atama sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. MEB'in atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, eylül ayında açıklanacak. Bu noktada adaylar, sabah saatlerinden itibaren ''Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB e-Devlet ile 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ekranı…