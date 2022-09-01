Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için geri sayım devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri, 27-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından atama sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. MEB'in atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, eylül ayında açıklanacak. Bu noktada adaylar, sabah saatlerinden itibaren ''Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB e-Devlet ile 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ekranı…
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu.
MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
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