Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğretmen atama tercihlerini yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklanacak. Herkes, öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden öğretmen atama sonuçları isim listesini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
SON DAKİKA: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BUGÜN YAPILACAK!
20 bin öğretmen ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 19 bin 969 öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.
Bu kapsamda en fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ