Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğretmen atama tercihlerini yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklanacak. Herkes, öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden öğretmen atama sonuçları isim listesini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar