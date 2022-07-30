Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2022 e-devlet ile öğrenme! MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı açıldı

MEB 20 bin öğretmen ataması başvuruları ardından sözlü sınav takvimi de adaylar ile paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen duyuruda sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı bekleniyordu. 29 Temmuz olarak duyurulan ilan tarihinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri duyuruldu. Peki, e-devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir, nereden? İşte detaylar…
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İLAN EDİLDİ!
MEB atama takvimi ile belirlenen süreçte sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin 29 Temmuz 2022 günü açıklanacağı duyurulmuştu.
Mülakatlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ise 16 Ağustos 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İşte, 20 bin öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanlar…
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.
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