Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2022 yılı için açıklanacak! Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Sözlü sınav yerleri için araştırmalara başlayan adaylar sık sık meb.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Aday öğretmenler "sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren açıklama beklenirken araştırmalar hız kazanmış durumda. İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama ekranı!
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ DUYURUSU BEKLENİYOR!
MEB atama takvimi ile belirlenen süreçte sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin 29 Temmuz 2022 (bugün) açıklanacağı duyurulmuştu.
Mülakatlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ise 16 Ağustos 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.
İşte, sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı, atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanlar…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 29 Temmuz'da (bugün) açıklanacak.
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.
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