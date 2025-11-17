Spotify Wrapped ne zaman? Spotify 2025 özeti ne zaman yayınlanır?

Kullanıcıların yıl boyu en çok dinlediği şarkıların listesi aralık ayında Spotify yıllık özet olarak yayınlanıyor. Ayrıca içerik üreticileri için de dinlenme oranlarını gösteren bu listeler her yıl aralık ayında paylaşılıyor. Peki, 2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.
2025 SPOTIFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN ÇIKACAK?
2025 Spotify Wrapped henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftasında özetlerin paylaşılması bekleniyor.
Son yıllarda listenin yayınlandığı tarihler şu şekilde:
• 2024: 4 Aralık
• 2023: 29 Kasım
• 2022: 30 Kasım
• 2021: 1 Aralık
• 2020: 1 Aralık
• 2019: 5 Aralık
SPOTİFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.
Belirlenen veriler özel efektlerle kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına uygun olarak hazırlanıyor.