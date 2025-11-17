Spotify Wrapped ne zaman? Spotify 2025 özeti ne zaman yayınlanır?

Kullanıcıların yıl boyu en çok dinlediği şarkıların listesi aralık ayında Spotify yıllık özet olarak yayınlanıyor. Ayrıca içerik üreticileri için de dinlenme oranlarını gösteren bu listeler her yıl aralık ayında paylaşılıyor. Peki, 2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.