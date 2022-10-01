Haberler Yaşam Haberleri Su Muhallebisi Tarifi: Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 01:16 Son Güncelleme: 1.10.2022 01:16

Su Muhallebisi Tarifi: Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde Su Muhallebisi yapılması istendi. Yarışmacıların hazırlayışını televizyondan izleyenler Su Muhallebisi Tarifi ile ilgili olarak “Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Su Muhallebisi Tarifi ve yapılış detayları.

Su Muhallebisi Tarifi: Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su Muhallebisi tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde menüde yer alan ürünlerdendi. Televizyonda yapılışını izleyenler evde kendikleri de hazırlamak isteyerek "Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELER

  • 4 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • Yarım su bardağı buğday nişastası
  • Yarım su bardağı un
  • Gülsuyu
  • Pudraşekeri

SU MUHALLEBİSİ YAPILIŞI

  1. Öncelikle sütü, 3 su bardağı su, buğday nişastası ve unla birlikte muhallebi kıvamında pişirin.
  2. Islak bir tepsiye dökün.
  3. Buzdolabına alıp soğutun.
  4. Daha sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin.
  5. Üzerine gülsuyu gezdirin.
  6. Pudraşekeri serpip servis yapın.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Su Muhallebisi Tarifi: Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA