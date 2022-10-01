Su Muhallebisi Tarifi: Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su Muhallebisi tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde menüde yer alan ürünlerdendi. Televizyonda yapılışını izleyenler evde kendikleri de hazırlamak isteyerek "Su Muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
SU MUHALLEBİSİ MALZEMELER
4 su bardağı süt
3 su bardağı su
Yarım su bardağı buğday nişastası
Yarım su bardağı un
Gülsuyu
Pudraşekeri
SU MUHALLEBİSİ YAPILIŞI
Öncelikle sütü, 3 su bardağı su, buğday nişastası ve unla birlikte muhallebi kıvamında pişirin.