Su sorunu Ekinanbarı Projesi’yle çözülüyor

Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Milas'taki Ekinanbarı sulak alanı, DSİ ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Ocak 2025'te başlayan Ekinanbarı Fizibilite ve Avan Projesi, 18 Ağustos 2025'te Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Proje, yıllık 20 milyon metreküp yeraltı suyu potansiyeli belirledi.

9 KÖYE MÜJDE

Bodrum Yarımadası'nın yıllık su ihtiyacı 44,41 milyon metreküp olarak belirlenirken, mevcut kaynaklar sadece bu ihtiyacın %66'sını karşılayabiliyor. Artan nüfus ve turizm nedeniyle su talebi yükselirken, Ekinanbarı Kaynağı'ndan sağlanacak suyun ters osmoz teknolojisi ile arıtılması planlanıyor. Günlük 43.200 m2hamsu işlenecek, yıllık 15,7 milyon metreküp içme ve kullanma suyu üretilecek. Proje kapsamında 9 köy kesintisiz suya kavuşacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin Bodrum'un su sorununu hafifleteceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.