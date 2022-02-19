Su zammını reddeden meclis üyelerini tehdit eden İBB Başkanına tepki yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İSKİ'nin kademeli olarak suda yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zammını reddeden meclis üyeleri vardı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı hedef alan İBB Başkanı tehditler savurarak, "İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı, bu karara oy veren, yani bizim teklifimize revize bütçeye ret oyu veren, yeni fiyat tarifesine ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bu konuda, mahkemelerde hukuk önünde faturasını göreceksiniz" dedi.

İBB Başkanın sözlerinin ardından birçok meclis üyesi tepki gösterirken, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M.Tevfik Göksu, "İBB Başkanı milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise İBB Başkanına sert tepki göstererek şunları paylaştı:

'HİZMET EDİN DİYE OY VERİLDİ AĞALIK TASLAYIN DEĞİL'

Kar'da yoksunuz, kâr'da tepiniyorsunuz. İstanbullu hemşerilerimiz size hizmet edin diye oy verdi; ağalık taslayın, beceriksizliğinizi örtecek raconlar kesin diye değil. Hele ki kendi iradesiyle meclise gönderdiği meclis üyelerini tehdit edin diye değil Sayın Ekrem İmamoğlu.

Size yargıçlık, savcılık değil hizmetkarlık vazifesi nasip oldu, farkına varın. Deprem oldu, sahaya gelemediniz; sel oldu, şehre gelemediniz; kar yağdı, yola gelemediniz; bari kendinize gelin, haddinizi bilin. Yola çıkarken "İstanbul nimet nimet!" diye çıktınız, bugün akıl almaz oranda zamlarla milletimize su satmaya çalışıyorsunuz. AK Parti milletimizin yanında durunca tehdit ediyorsunuz.

Meclis üyelerinin tepkileri ise şu şekilde:

*Hayriye Çelik: Hodri Meydan "Halep orada ise arşın burada" hiç durma, cüppemiz elimizde, kendimize asaleten, red diyen arkadaşlarıma vekaleten açacağın davayı bekliyoruz Ekrem İmamoğlu."

*Halit Cebeci: "Sayın başkan Ekrem İmamoğlu siz iyice Zıvanadan çıktınız işi meclis üyelerini tehtit etmeye kadar götürdünüz sizden korkan sizin gibi olsun hodri meydan."

*Murat Türkyılmaz: "İBB Meclis üyelerini tehdit edecek kadar zavallısınız, acizsiniz ve kibirlisiniz. Hiçbir tehdidinize boyun eğmeyecek, doğrularımız ve İstanbul için mücadeleye devam edeceğiz. Cübbemizle orada olacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın!!! Ekrem İmamoğlu"

*Faruk Gökkuş: "Hodri meydan biz tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz İstanbullunun hakkını sonuna kadar savunacağız."

*Erdem Kertişçi: "Hodri Meydan Ekrem İmamoğlu, İBB'yi soymana izin vermeyeceğiz!"

*Ayşe Baydar: "Hodri meydan diyoruz... İstanbul halkı haklarını savunmamız için bizleri seçip meclise gönderdiler..Dün olduğu gibi bugünde yarında İstanbul halkına yapılan her türlü haksızlığın karşısında olacağız red vereceğiz.."

*Sibel Betül Birer: "İstanbul'a zerre faydası olmayan, İstanbullunun hakkını kendi PR'ına akıtan şahıs bizleri açık açık tehdit etmiş öyle mi? Hodri meydan, buyursun gelsin!"

*Onur Uygun: "Beceriksizliğinize bahane olarak İBB Meclis üyelerini TEHDİT edecek kadar kibirlisiniz. Algı operasyonları ve engelleniyoruz yalanlarıyla halkımızı daha fazla kandırmamanız için tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın!!!"

*Sibel Güler: "Görevini yapmayan, Meclise dahi katılmayan,kar yağışında yolda mahsur kalan Vatandaşlar aç susuz yardım beklerken balık yemeğe giden, İstanbul halkına ve İstanbul'a trafikte yağmurda,karda her türlü eziyeti eden,suya yüzdr 75 ila yüzde 175 arası zam isteyen zad şimdi bizi tehdit mi ediyor?"

*Erkan Alemdar: "Hodri Meydan! Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın! Ekrem İmamoğlu."

*Nurcan Öztürkmen: "Görevini yapamayan İBB Başkanı biz Meclis üyelerini tehdit etmiş!! Sana ilk gün demiştik' 'Hayra evet şer're hayır" diye. Sen de hayr işle artık!!!"

*Yunus Köse: "İmamoğlu, yüzde 90'la yüzde 175'e varan su zammı teklifine red oyu veren İBB Meclis Üyelerini dava açmakla tehdit etmiş. Hodri meydan Ekrem İmamoğlu senden korkan senin gibi olsun."

*Kadem Ekşi: "CHP'li İBB yönetimi İSKİ için meclise yüzde 90'la yüzde 175'e varan oranlarda su zammı getirdi. Reddettik! İstanbul'a su temin eden barajların deprem güçlendirmeleri için 2022 bütçesine kör kuruş koymadınız. İSKİ raporu ortada. Paraları reklama algıya değil işe yatırın."

*Hamdullah Arvas: "Sayın Ekrem İmamoğlu ne yani sizin su için getirdiğiniz yüzde 175 varan zam teklifini kabul etmedik diye mi bu kabadayı tavırlarınız? Şunu iyi bilin: Bizler böyle şova dönük tehditlerle pabuç bırakacak değiliz, ayrıca senden korkan senin gibi olsun. Yeter! Şovu bırakıp hizmet edin artık."

*Haşim İskender: "Hadi Bakalım Hodri Meydan. İBB ve İSKİ'yi yönetemiyorsunuz sonra da Cumhur ittifakı meclis üyelerini tehdit ediyorsun. Hadi ordan sayın başkan Senin derdin İstanbul ya da İSKİ değil. Senin derdin başka Ekrem İmamoğlu."

*Yavuz Selim Tuncer: "Soyguna DUR diyen meclis üyelerine alenen tehdit... Milletin oylarıyla seçilen meclis üyelerine saygı duyacaksın! Elinden geleni ardınına koyma! Hukuksa hukuk! Sandıksa sandık! Demokrasi kazanacak! Sen kaybedeceksin PR'cı!"