Şuara Suresi, Müslümanlara, Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmeleri, onlardan ders çıkarmaları ve peygamberlerin yolunu izlemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Aynı zamanda, insanlara karşı sabırlı ve hoşgörülü olmalarını öğütlemektedir. Şuara Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere peygamberlerin de insani duygulara sahip olduklarını, ancak Allah'ın desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebildiklerini göstermektedir.

Şuara Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13. Ayet: Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun

14. Ayet: Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun

15. Ayet: Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

13. Ayet: Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor; onun için bu elçilik görevini Hârûn'a yükle.

14. Ayet: Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum; bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum" dedi.

15. Ayet: Allah, "Hayır, asla böyle olmayacak!" buyurdu. "Haydi ikiniz de mûcizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz."