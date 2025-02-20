Şuara Suresi 224-225-226-227. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin mücadelesini anlatan ve müşriklerin iddialarına cevap veren Şuara Suresi'nde Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Salih ve Hz. Şuayb peygamberlerin kıssaları üzerinden Allah'ın birliğine iman etmenin gerekliliği vurgulanmaktadır. Şuara Suresi 224-225-226-227. ayet okunuşu ve Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, bu çerçevede değerlendirildiğinde Müslümanlar için derin bir anlamlar taşımaktadır.

Şuara Suresi 224-225-226-227. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 224-225-226-227. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi olup 227 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde nazil olan surenin 224, 225, 226 ve 227. ayetlerinin Medine'de indirildiği bilinmektedir. Kur'an'ın 19. cüzünde yer alan bu sure müşriklerin Kur'an'ın bir insan eseri olduğu yönündeki iddialarına karşı ilahi bir vahiy olduğunu vurgulayan önemli ayetler içermektedir.

224. ayetten başlayarak 227. ayete kadar şairlerden bahsedilmiş ve onların sözleriyle insanları etkileyip saptırabileceğini ancak iman eden ve salih amel işleyenlerin farklı olduğu ifade edilmektedir. Şuara Suresi'nin 224, 225, 226 ve 227. ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir;

224.Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun

225.E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun

226.Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun

227.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 224-225-226-227. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

224. Ayet: Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar.

225 ve 226. Ayet: Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin?

227. Ayet: Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına nelerin geleceğini) yakında görecekler.

Bu ayetlerde öncelikli olarak şairlerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekilmiş ve onların insanları etkileyerek saptırabileceği belirtilmiştir. Hiciv şiirlerini yazıp ortaya atan ve bu yolla İslam'a ve onun kutsal kitabı olan Kur'an'a leke çalmaya çabalayan şairler Şuara Suresi'nin son ayetlerinde anlatılmaktadır. Müşrik şairlerin İslam inancına yönelik bu saldırılarına şiirleriyle karşılık veren Müslüman şairler de Şuara Suresi 224, 225, 226 ve 227. ayetlerinin konusu içerisinde yer alır.