Şuara Suresi'nde, Firavun ile Hz. Musa (as.) arasında geçen diyaloglardan ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Hz. Musa'nın (as.) mucizeleri ve İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışı gibi olaylar ayrıntılı bir şekilde ele alınır. İnsanların inançlarını pekiştirdikleri ve Allah'a (cc.) güvenmelerini sağladıkları için bu surede kıssalara çokça yer verilmiştir. Şuara Suresi 59-60-61. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okumak ise Hz. Musa'nın (as.) yaşadığı sıkıntıları anlamayı sağlar.

Şuara Suresi 59-60-61. Ayet Okunuşu

Arapçada şairler anlamına gelen "şuara" kelimesinin bu sureye verilmesinin nedeni, dönemin şairlerinin sapkın sözleriyle insanları yoldan çıkarmaya çalışmalarıdır. Peygamberlerin mücadelesinden, inkarcıların tutumlarından ve Allah'ın (cc.) kudretinden bahsedilen Şuara Suresi'nin 59-60-61. ayetin okunuşu ise şöyle:

59.Ayet: Kezalik ve evresnaha beni israil.

60.Ayet: Fe etbeuhum muşrikin.

61.Ayet: Fe lemma terael cem'ani kale ashabu musa inna le mudrakun.

Şuara Suresi'nin 59-60-61. ayetinin okunuşu bu şekildedir. Bu ayetlerde, Hz.Musa (as.) ile Firavun'un arasında geçen olaylar anlatılmaktadır.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 59-60-61. Ayet Arapça Yazılışı

59-60. Ayet:

61. Ayet:

Şuara Suresi 59-60-61. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 59-60-61. ayetinin Türkçe anlamı ve meali şu şekilde açıklanabilir:

(59) "İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları'na verdik."

(60) "(Olaya gelince) Arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler."

(61) "İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ'nın adamları, "İşte yakalandık!" dediler."

Şuara Suresi'nin 59-60-61. ayeti, Firavun'un ordusunun İsrailoğulları'nı takip edişini ve Allah'ın (cc.) onları nasıl koruduğunu anlatır. Allah (cc.), İsrailoğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtarmış ve onları mirasçı kılmıştır. Bu, Allah'ın (cc.) yardımı ve inayeti ile gerçekleşmiştir. Firavun ve askerleri, İsrailoğulları'nı takip etmek ve onları yakalamak için harekete geçmiştir. Firavun ise kendisini ve ordusunu güçlü ve yenilmez sanmaktadır. İki topluluk birbirini gördüğünde, İsrailoğulları'nın bazıları korkuya kapılmış ve kendilerinin yakalanacağını düşünmüşlerdir. Ancak, Allah'ın (cc.) yardımıyla Hz. Musa (as.), onlara Allah'ın (cc.) kendilerini koruyacağını hatırlatmıştır.