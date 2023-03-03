Suç makinesi sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Kocaeli çayırova'da 24 Şubat gecesi trafik ekipleri uygulama yaparken, hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., 'dur' ihtarına uymadı. Hızla trafik polisi Hıdır Canoluk ve polis aracına çarpan sürücü kaçtı. Yaralanan Canoluk, Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan sürücü Onur U. yakalandı. Uyuşturucu dahil birçok suçtan sabıka kaydı olan Onur U., tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Hıdır Canoluk ise tedavi gördüğü hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit oldu.