Suç örgütlerinin üzerinden “Silindir” geçti: 50 ildeki operasyonda 152 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 274 tabanca, 49 tüfek, 32 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu silah, 6 bin 262 fişek, 2 bıçak, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 73 bin lira, 4 bin 960 Euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.