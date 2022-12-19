Suç örgütlerinin üzerinden “Silindir” geçti: 50 ildeki operasyonda 152 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemleriyle 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik 50 ilde 502 şüpheliye yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonu düzenlendi. 403 şüphelinin yakalandığı operasyonda, suç örgütlerin kullandığı yöntemlerde deşifre oldu.
KAYBOLAN UYUŞTURUCU İÇİN ÇİFTLİK EVİNDE TECAVÜZ
Mafya tipi örgütlerin, tefecilik faaliyetleri ile borçlandırdıkları ve silah zoru ile senet imzalattırdıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenledikleri, mağdurları ailelerinin yanında darp ettikleri anları kayıt altına alarak bu görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksatlı diğer kişileri izlettikleri ve ölümle tehdit ettikleri belirtildi.
ET BOZUK BAHANESİYLE ESNAFA ÇÖKMÜŞLER
Suç örgütlerine yönelik yapılan takip süresinde zanlıların, örgüte ait işletmelerdeki malzemelerin kaybolduğu iddiasıyla çalışanları sorumlu tutarak zorla para talep eden, para vermeyi reddeden kişileri ormana götürerek elektrik vererek işkence yaptıkları belirlenen örgüt üyelerinin, et ve benzeri ürünleri satan esnaflardan ürünlerinin bozuk olduğu iddiası ile sözde ceza kestikleri belirlendi.
50 il KOM biriminin yaptığı projeli çalışma kapsamında; 18 organize suç örgütü ve bu organize suç örgütlerine silah temini sağlayan 55 suç grubundan gözaltına alınan 403 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi.
CEPHANELİK ÇIKTI
97 şüphelinin arandığı "Silindir" operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 403 kişiden 152'si tutuklandı.
Serbest bırakılan 251 kişiden 128'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 274 tabanca, 49 tüfek, 32 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu silah, 6 bin 262 fişek, 2 bıçak, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 73 bin lira, 4 bin 960 Euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.