İzmir'de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, şu değerlendirmelere yer verildi: "Sanığın olayın başlangıcından itibaren yağma suçunu işlemek amacıyla hareket ettiğinin kabulünü gerektirmektedir. Yargılamada amacın mutlak gerçeklik değil mutlak gerçekliğe olabildiğince yaklaşmak umuduyla maddi gerçeklik olduğu bilinerek, başkaca araştırma yapılmasının davanın esasına etki etmeyeceği anlaşılmış ve başkaca araştırma yapılmamıştır. 'Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak dosyadaki delillerle hüküm kurulmuştur."