Suçta paravan yöntem 'yabancı hattı': Savcıdan “Kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar, hatla suça karışıyor” tespiti

İstanbul Ataşehir'de yaşayan emlak danışmanı Fatma B. geçen aralık ayında rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan çağrı aldı. Telefondaki ses kendisine ilk olarak "Fatma Hanım" diye hitap etti. Kim olduğunu sorduğunda ise erkek olduğu anlaşılan kişi, "Sana bir şeyler söyleyeceğim" dedikten sonra küfür ve tehdit etti. Neye uğradığını şaşıran kadın tepki gösterince küfür ve hakaretlerin dozu arttı. Çocuklarının da duruma şahit olduğunu belirten kadın soluğu savcılıkta aldı.

"YABANCILAR ÜZERİNE AÇILAN HATLAR SUÇLARDA KULLANILIYOR"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Fatma B'nin kendisini arayan numaranın kimliğini tespit etmeye çalıştı. Yapılan araştırmada numaranın yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğunu ve açık kimlik bilgilerinin ise belli olmadığı belirlendi. Yabancı uyruklu kişiler üzerine açılan hatların bu gibi olaylarda sıklıkla kullanıldığını vurgulayan savcılık, yapılan çalışmalarda asıl faillerin tespit edilemediğini aktardı.

KİMLİK TESPİT EDİLEMEDİ, DOSYA DAİMİ ARAMAYA GÖNDERİLDİ

Savcılık, tüm araştırmalara rağmen şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini belirterek, şüphelinin sıkı bir şekilde araştırılması, kimliğinin belirlenip yakalandığı takdirde adliyeye sevk edilmesi, suçun zaman aşımı tarihine kadar araştırılmaya devam edilmesi için dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Ancak büro, mağdur kadının çocuklarının olaya şahit olduğunu ve tanık olarak ifadelerinin alınmamasını gerekçe göstererek dosyayı tekrar Genel Soruşturma Bürosu'na iade etti.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN 'YABANCI HAT' TESPİTİ

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, tekrar bir yazı yazarak dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Müştekinin beyanına itibar edildiği için çocuklarının ifadesinin alınmasına gerek duyulmadığını belirtti. Yabancı kişilerin üzerine hat alınarak karışılan suçlarla ilgili önemli bir tespit yaptı. Savcı yazısında, "Yabancı uyruklu kişilerin üzerine hat alınması çok kolay. Cezai müeyyidesi hapis cezası bile değil, para cezası var. Bu nedenle kötü niyetli kişiler ve dolandırıcılık, insan ticareti, fuhuş gibi suça karışanlar bu yolu tercih ediyor. Caydırıcı ceza maddeleri çıkarılmadığı sürece bu durum daha da artacaktır" cümlelerini kullandı. Şimdi dosya Daimi Arama Bürosu'nda ve şüphelinin kimlik tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.