Suikastın taşeronu iki Türk çete

Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden Skaljari'nin 8 Eylül'de İstanbul'da suikastla öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in ölümündeki sır perdesi aralandı. Kanlı süreç 2014'te İspanya'nın Valencia Limanı'nda 300 kilo kokainin yakalanmasıyla başladı. Sırbistan- Karadağ'da faaliyet yürüten ve yakalanan uyuşturucunun sahibi olan "Kavac" çetesinin liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovic, olaydan liderliğini Jovan Vukotiç'in yaptığı "Skaljari" çetesini sorumlu tuttu. İki çete arasında karşılıklı saldırılarda 50 kişi öldü. 2018'de Antalya'da yakalanan Vukotiç, sınırdışı edilerek ülkesine gönderildi. 18 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Vukotiç, 2021'de sahte kimlikle Türkiye'ye geldi. Vatandaşı Predrag Popovic'in kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafını taşıyan sahte oturum belgesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı.Kavac çetesi ise Vukotiç'in peşini bırakmadı. Kavac çetesinin iki lideri suikast için İstanbul'a geldi. Suikastı 1.5 milyon euroya iki Türk çeteye verdiler. Bunlardan biri, Kırmızı Bülten ile aranırken Karadağ'da tutuklanan Binali Camgöz'ün lideri olduğu çete, diğeri ise yine Kırmızı Bülten ile aranan ve geçen ay İtalya'da tutuklanan Barış Boyun'un lideri olduğu çeteydi. Camgöz ve Boyun, adamlarına cezaevinden gerekli talimatları ulaştırdı. Çetenin biri takibi, diğeri suikastı işleyecekti. Camgöz'ün adamları İzmir'den kiraladıkları araçla 4 ay boyunca Vukotiç'i takip etti. Dikkat çekmemek için aralarında iki kadın da vardı. Bu sırada suikast girişimleri oldu ancak başarısız kaldı. Interpol tarafından aranan Vukotiç, Türk şoförünün kullandığı aracıyla, eşi ve çocuklarıyla birlikte 8 Eylül akşamı Beşiktaş'taki bir AVM'ye giderken Mecidiyeköy'de silahlı saldırıya uğradı.Boyun'un adamları olan Emircan Sümer ile Yakup Doğan, motosikletle takip yaparken, trafiğin sıkıştığı bir anda cinayeti işledi. Motosikleti kullanan Sümer silahla ateş etti. Vukotiç, 5 mermiden 4'ünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.İstanbulEmniyeti'ne bağlı İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, suikastın tüm detaylarını ortaya çıkardı. 200 farklı noktadaki 1700 kamera görüntüsü incelendi. İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Antalya'da Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Emircan Sümer, Yakup Doğan, Elanur T. A.Y., M.P, E.C., E.Ç., C.M.Ç. ve A.S. gözaltına alındı. Furkan Y. ise Sarp Sınır Kapısı'ndan Batum'a kaçarken yakayı ele verdi. Polis ayrıca, 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, çok sayıda mermi ve infazda kullanılan 1'i ruhsatlı, 1'i ruhsatsız iki silah ele geçirdi, cinayetin planlama, takip ve keşif aşamalarına ait dökümanlara ulaşıldı. Dün İzmir'de yakalanan bir kişiyle birlikte 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.İDDIAYA göre cinayetten hemen sonra aracın plakalarını söküp bagaja koyan Vukotiç'in şoförü de gözaltına alındı. Aracın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS takip cihazı bulundu. Şoför, şüpheli tavırlar sergileyince emniyete götürüldü. Bu detaylar 'köstebek' şüphesini de gündeme getirdi.