Haberler Yaşam Haberleri Sulakyurt’un küçük meleği Ahmet, kalp nakli beklerken hayata veda etti
Giriş Tarihi: 24.8.2024 15:52 Son Güncelleme: 24.8.2024 15:59

Sulakyurt’un küçük meleği Ahmet, kalp nakli beklerken hayata veda etti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden 13 yaşındaki Hacı Ahmet Güneş, kalp yetmezliği ve kan kanseriyle 1 buçuk yaşından beri mücadele ediyordu. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde kalp nakli için sıraya girmişti. AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve Sulakyurt Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner’in çabalarıyla tedavi süreci hızlandırılmaya çalışılan küçük Ahmet’in kalbi, dün gece daha fazla dayanamadı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sulakyurt’un küçük meleği Ahmet, kalp nakli beklerken hayata veda etti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden 13 yaşındaki Hacı Ahmet Güneş, kalp yetmezliği ve kan kanseriyle 1 buçuk yaşından beri mücadele ediyordu. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kalp nakli için sıraya girmişti. AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve Sulakyurt Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner'in çabalarıyla tedavi süreci hızlandırılmaya çalışılan küçük Ahmet'in kalbi, dün gece daha fazla dayanamadı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sulakyurt Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner, küçük Ahmet'in vefatı üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah be çocuk! Seninle o hastane odasında ne güzel sohbet etmiştik. Ne güzel konuşuyordun, dinleyene huzur veriyordun. Kalp naklini öne aldırmak için daha dün bir daha aramıştım onu bunu… Ah be çocuk! Şunca dünya telaşı içinde bir daha sohbet etme imkanı bulamamıştım seninle. Başkanım deyişin, içtenliğin hâlâ kulaklarımda. Diyorum çocuk kendime, ölüm var. İyiler erken gider. Ötelerde devam eder miyiz sohbetini. Ah be çocuk, hüznüme hüzün kattın, üzdün, ağlattın. Kabrin nur, mekânın cennet olsun. Bir küçük melek uçtu bugün ötelere…" ifadelerine yer verdi.

Küçük Ahmet'in cenazesi bugün Sulakyurt'ta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Kırıkkale, bu küçük meleği sonsuzluğa uğurlayacak.

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Sulakyurt’un küçük meleği Ahmet, kalp nakli beklerken hayata veda etti
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