Haberler Yaşam Haberleri Suların çekildiği barajdan otomobil çıktı!
Giriş Tarihi: 1.3.2023 19:22 Son Güncelleme: 1.3.2023 19:27

Suların çekildiği barajdan otomobil çıktı!

Suların çekildiği Alibeyköy barajında zodyak bot ve kayık parçalarının yanısıra bir de otomobil ortaya çıktı. Çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilen otomobille ilgili polis inceleme başlattı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Suların çekildiği barajdan otomobil çıktı!

İstanbul'da yaşanan kuraklık ve barajlarda meydana gelen su seviyesinin düşmesi ile Sultangazi Alibeyköy barajında giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı.

Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.

Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu. Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
Akşener pes etti
Tezahürat budur, hadi söyle!
Bil de konuş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
ARKADAŞINA GÖNDER
Suların çekildiği barajdan otomobil çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA