Şule Çet’in katillerinin cezası onandı: Çağatay’a müebbet Berk’e 18 yıl 9 ay

Yargıtay1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ile 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı. Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından atılarak hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili Aksu ve Akand, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hazırlanan iddianamede Aksu'nun müebbet hapis ve 39 yıl hapsi, Akand'ın da Aksu'nun gerçekleştirdiği eylemlere yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapsi istenmişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi ise, Aksu'ya verilen müebbet ile 12 yıl 6 ay ve Akand'a 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.Mahkemenin kararı, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz istemiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, temyiz başvurularını esastan reddederek hükümleri onadı.