Sultan 2’nci Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı
ABONE OL
Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı. Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu ve Devlet-i Aliyye Ocakları Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile ocak üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Çemberlitaş'taki Sultan 2. Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu programda, katılımcılara lokma dağıtıldı. Daha sonra Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekke Camisi'nde mevlit okutuldu. Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han'ın, Türkiye'ye büyük hizmetler sunduğunu, millete çok iyi şeyler bıraktığını ve siyasi bir deha olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajda "Ahirete irtihalinin yıldönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı. AA