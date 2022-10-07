Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin’in ismi caddeye verildi

Pendık'te Osmanlı sultanlarının isimleri 2 caddeye verildi. Pendik Belediyesi Ekim ayı 2'nci bileşimi dün Meclis Başkanvekili Av. Murat Türkyılmaz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti.Meclis oturumunda gündem maddeleri arasında bulunan 12 yol aksının isimlendirilmesi teklifi görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, isimlendirilecek yeni yol aksları için Sultan Vahdettin, Sultan Abdülhamit Han caddeleri isimleri önerildi. Teklifle ilgili söz alan CHP'li üye Tarık Balyalı cadde isimlerini provokatif olarak değerlendirdi.Balyalı'nın konuşmasının ardından yapılan oylamada teklif, CHP'nin ret oylarına karşılık Cumhur İttifakı üyeleri olan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'teki bir caddemize, Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise; Sultan Vahdettin ismini verdik. Her iki sultan, CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.