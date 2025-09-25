Sultangazi’de minibüs şoförü 'Polis çağır sıkıntı yok' dedi: 9 bin lira ceza yedi!

Akılalmaz olay, dün saat 08.10 sıralarında 50. Yıl mahallesinde meydana geldi. Tek yön tabelasının bulunduğu sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü, ters yönden geldiği belirtilen minibüs şoförüyle tartıştı. Otomobil sürücüsü ters yönden gelen minibüs şoförüne yol vermemekte ısrar ederek, polis ekiplerine haber vereceğini söyledi. Minibüs şoförü ise 'Polis çağır sıkıntı yok' diyerek sürücüye cevap verdi. İki sürücü arasındaki tartışma uzun süre devam etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförüyle tartışmaya devam etti ardından da minibüs şoförünü polis ekiplerine şikayet etti. Sürücünün bir süre sonra yol verdiği minibüs şoförü ise sokaktan hızla uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.
'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video
O anlar ise araç kamerasıyla anbean kaydedildi.