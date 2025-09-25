Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de minibüs şoförü 'Polis çağır sıkıntı yok' dedi: 9 bin lira ceza yedi!
Sultangazi'de sokakta tek yön tabelası olmasına rağmen ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü, kendisine 'Polisi çağıracağım' diyen otomobil sürücüsüyle tartıştı. Olay sonrası harekete geçen ekipler 'Polis çağır sıkıntı yok' diyen minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira para cezası kesti.

Akılalmaz olay, dün saat 08.10 sıralarında 50. Yıl mahallesinde meydana geldi. Tek yön tabelasının bulunduğu sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü, ters yönden geldiği belirtilen minibüs şoförüyle tartıştı. Otomobil sürücüsü ters yönden gelen minibüs şoförüne yol vermemekte ısrar ederek, polis ekiplerine haber vereceğini söyledi. Minibüs şoförü ise 'Polis çağır sıkıntı yok' diyerek sürücüye cevap verdi. İki sürücü arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförüyle tartışmaya devam etti ardından da minibüs şoförünü polis ekiplerine şikayet etti. Sürücünün bir süre sonra yol verdiği minibüs şoförü ise sokaktan hızla uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.

O anlar ise araç kamerasıyla anbean kaydedildi.

