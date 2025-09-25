Sultangazi’de minibüs şoförü 'Polis çağır sıkıntı yok' dedi: 9 bin lira ceza yedi!

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförüyle tartışmaya devam etti ardından da minibüs şoförünü polis ekiplerine şikayet etti. Sürücünün bir süre sonra yol verdiği minibüs şoförü ise sokaktan hızla uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.

'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video

O anlar ise araç kamerasıyla anbean kaydedildi.