Sultangazi’deki lise öğrencisinin öldürülmesinden sonra işlenen cinayette flaş gelişme

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 2019 yılının Aralık ayında lise öğrencileri arasında çıkan kavgada Yasin Yağız (15) bıçaklanarak öldürüldü. Yasin Yağız'ı bıçakladığı iddia edilen Y. Demir ve Z.Demir tutuklandı. İddiaya göre cinayetin ardından Yağız'ın ailesi Demir ailesini tehdit etmeye başladı. Baba Hüseyin Demir evini değiştirip Bağcılar'a taşındı. Ancak, olaydan 13 ay sonra Hüseyin Demir, Yasin Yağız'ın amcasının oğlu Serkan Yağız tarafından 7 kurşunla vurularak öldürüldü.

"MAKTUL İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOKTU"

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İlk duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Serkan Yağız, "Ben bu olayı gerçekleştirirken tek başımaydım, diğer sanıklar Nevzat, Ferhat, Kamuran ve Alaattin olay yerinde değillerdi. Bu cinayeti işlemem için kimse beni azmettirmedi, bana bu yönde herhangi bir talimat veren ya da telkinde bulunan olmadı. Ben silah meraklısıyım, silahı sevdiğim için yanımda taşıyordum. Maktul ile aramızda bir husumet ya da sıkıntımız yoktu. Olay günü Bağcılar da oturan teyzeme geldim, teyzeme gidecekken yolda yürürken rahmetli Hüseyin Demir'i gördüm. Hüseyin Demir beni görünce elini beline attı, ben de silah çıkaracağını düşünerek belimdeki silahı çekip kendisine silahla iki, üç el ateş ettim. Daha sonra maktul tekel bayisine geçti, ben burada da maktule iki, üç el daha ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Yaklaşık 3 yıl önce maktulün oğulları benim amcamın oğlu Yasin Yağız'ı bıçaklayarak öldürmesi olayından haberdarım. Ben olay öncesindeki gece Yasin'in mezarını ziyaret etmiştim. Ancak bu olaydan kaynaklı maktul ile aramızda herhangi bir husumet yoktu" dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları ve azmettirme iddialarını kabul etmedi.

Davanın 7. duruşmasında Yasin Yağız'ın babası, Serkan Yağız'ın ise amcası olan tutuklu sanık Kamuran Yağız, tutuklulukta geçirdiği süre ve tutukluluğundan umulan yarar elde edildiğinden tahliye edildi.

"5 ÇOCUĞUNU YETİM BIRAKTILAR"

Davanın geçen hafta görülen son duruşmasında ise Hüseyin Demir'in kardeşi Metin Demir, "Biz her zaman hakkımızı arayacağız, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sanıklar battık, bittik gibi duygu sömürüsü yapıyorlar. Hüseyin Demir geri gelmez, onu vurup 5 çocuğunu yetim bıraktılarö dedi.

"SOKAKTA SIRTIMDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM"

Cumhuriyet Savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Maktul Hüseyin Demir'in Yağız'ın öldürülmesinden 2 ay sonra İstanbul Valiliği'ne silah ruhsatı almak için başvurduğu da belirtildi. Demir, Valiliğe verdiği dilekçede Yasin Yağız'ın öldürülmesi olayı dolayısıyla ikametini değiştirdiğini, yeni ikametinin Yağız'ın yakınları tarafından öğrenildiğini, çevresindeki esnafa kendisinin sorulduğunu, bir kısım şahısları da ikametinin civarında gördüğünü beyan etti. Dilekçesinde kendisini soran kişiyi kamerayla çektiğini de belirten Demir'in ailesiyle birlikte korku içinde yaşadığını, sokakta sırtından vurularak öldürülmekten korktuğunu da belirtmiş olduğu ortaya çıktı. Maktul Hüseyin Demir'in Valiliğe ibraz etmiş olduğu görüntü kaydında bulunan kişinin sanık Alaattin Yağız olduğu kaydedildi.

SAVCI 2 SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ MAHKEME REDDETTTİ

Cumhuriyet Savcısı sanıklardan Nevzat ve Ferhat Yağız'ın üzerlerine atılı suç yönünden mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak ve kesin deliller bulunmadığından beraatlarını talep etti. Sanıklar Serkan, Kamuran ve Alaattin Yağız'ın ise 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istendi. Sanık Serkan Yağız'ın ise ayrıca 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Savcısı Serkan Yağız'ın tutukluluk halinin devamını talep ederken Kamuran ve Alaattin Yağız'ın da tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti şikayetçilerin avukatının ve iddia makamının Kamuran ve Alaattin Yağız'ın tutuklanması yönündeki taleplerinin reddine, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"AZMETTİRİCİLERİ HALA DIŞARIDA"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir ailesinin avukatı Bahaettin Özdemir, "Sanıklar soruşturma aşamasında tutuklanmış olmalarına rağmen şimdi adli kontrol şartıyla serbestler. Olay yerinde olmadığını iddia eden sanıkların hepsinin orada olduklarının ortaya çıkmış olmasına rağmen, olaydan önce keşif yaptıklarının ortaya çıkmasına, olaydan önce maktulü öldürmek için daha önce de orada bulunduklarının ortaya çıkmış olmasına rağmen mahkeme sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bırakarak adeta ödüllendirdi. Kaçma tehlikesinin yüksek olduğu durumlarda, bu şekilde adli kontrol hükümlerinin uygulanması olası bir cezalandırma durumunda sanıkların cezasız kalmasına sebep olur. Ağırlaştırılması müebbet hapis cezasıyla yargılanan bu sanıkların bırakılmamaları, tutuklanmaları gerekiyordu. Olayın gerçek azmettiricileri hala dışarıda, bu da ileride telafisi mümkün olmayacak zararların doğma ihtimalini kuvvetlendiriyor. İddia makamı da bizim sanıklara dair tespit etmiş olduğumuz kuvvetli şüpheleri aynı şekilde tespit etti. Bu şüpheler en son gelen HTS analiz raporuyla da kesinliğe dönüştü. Sanıkların tutuklanmamalarının hiçbir mantığı, altyapısı yok. Bizim bu dosyada tespit etmiş olduğumuz tutuklamaya dair gerekçelerin beşte biri başka mahkemelerde cezalandırma için gerekçe olarak kullanılıyor"dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede eylemi gerçekleştiren Serkan Yağız'ın amcasının oğlu Yasin Yağız'ın maktul Hüseyin Demir'in oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sebebiyle taraflar arasında husumet olduğu belirtildi. Serkan Yağız'ın olayı kan gütme saiki ile babası, amcası ve akrabalarıyla birlikte olayı tasarladığı vurgulandı. 6 Ocak 2021 tarihinde Serkan Yağız'ın ruhsatsız tabancasıyla Hüseyin Demir'e birkaç kez ateş ettiği, maktulün hemen yakındaki tekel bayi içine kaçmaya çalıştığı Yağız'ın maktule birkaç kez daha ateş ettiği, tezgahın arkasına sürüklenen maktulü ısrarla takip edip ateş ederek maktulü öldürdüğü anlatıldı. İddianamede olayı gerçekleştiren Serkan Yağız, babası Alaattin Yağız, amcası Kamuran Yağız ve 2 sanığın da 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Serkan Yağız'ın ayrıca 'Ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.