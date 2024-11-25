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Giriş Tarihi: 25.11.2024

Sultan’ı koparana 387 bin lira ceza

DHA
Sultan’ı koparana 387 bin lira ceza
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'sultan çiğdemi' (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu bildirdi. Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.
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Sultan’ı koparana 387 bin lira ceza
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