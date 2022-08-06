SUNGUN BABACAN KİMDİR?

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sungun Babacan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularından olan Sungun Babacan, meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapan Babacan, birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapmıştır.

Uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapan Sungun Babacan, iki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra ölümüne kadar televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmıştır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, daha sonra Güle Güle Oturun programının dış sesi olan Babacan, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermiştir.