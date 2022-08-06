Haberler Yaşam Haberleri Sungun Babacan seslendirdiği filmler nelerdir, hangi oyuncuları seslendirdi? Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ın seslendirdiği karakterler ve filmler
Giriş Tarihi: 6.8.2022 14:16 Son Güncelleme: 6.8.2022 14:20

Sungun Babacan seslendirdiği filmler nelerdir, hangi oyuncuları seslendirdi? Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ın seslendirdiği karakterler ve filmler

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, hayatını kaybetti. Dublajlı yüzlerce filmin seslendirme kadrosunda yer alan ve birçok Hollywood yıldızına sesiyle hayat veren Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberinin ardından Sungun Babacan’ın seslendirdiği filmler ve oyuncular araştırma konusu oldu. Peki, Sungun Babacan hangi filmleri seslendirdi? İşte seslendirme sanatçısı Sungun Babacan seslendirdiği filmler ve karakterler…

Sungun Babacan seslendirdiği filmler nelerdir, hangi oyuncuları seslendirdi? Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan’ın seslendirdiği karakterler ve filmler

Türkiye'nin en ünlü seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü aktörleri seslendirmesi ile Türkiye'nin belleğine kazınan Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından vatandaşlar, ''Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Sungun Babacan hangi oyuncuları ve filmleri seslendirdi? İşte seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ın seslendirdiği filmler ve karakterler listesi…

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sungun Babacan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularından olan Sungun Babacan, meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapan Babacan, birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapmıştır.

Uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapan Sungun Babacan, iki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra ölümüne kadar televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmıştır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, daha sonra Güle Güle Oturun programının dış sesi olan Babacan, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermiştir.

SUNGUN BABACAN KİMLERİ SESLENDİRDİ?

Sungun Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler şu şekildedir:

Christian Bale, Christopher Reeve, Tom Hanks, Tom Cruise, John Travolta, Mel Gibson, Brad Pitt, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner.

SUNGUN BABACAN SESLENDİRDİĞİ FİLMLER

Sungun Babacan'ın seslendirdiği filmler arasında Agent Carter, X-Men Birinci Sınıf, Alis Harikalar Diyarında, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, King Kong, Ucuz Roman, Baba 3, Forrest Gump, Top Gun, Yeşil Yol yer almaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sungun Babacan seslendirdiği filmler nelerdir, hangi oyuncuları seslendirdi? Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ın seslendirdiği karakterler ve filmler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA