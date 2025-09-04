Süper Loto çekiliş sonuçları 4 eylül 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 4 Eylül 2025 çekiliş heyecanı sona eriyor. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MP Online üzerinden bilet sorgulama ekranı ve Süper Loto'da kazandıran numaralar hakkında detaylar…
4 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.
İşte, canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama sayfası:
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.