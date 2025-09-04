Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları 4 eylül 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 4.9.2025 21:14

Süper Loto çekiliş sonuçları 4 eylül 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi 4 Eylül 2025 tarihinde gündemde. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kuponlarını dolduran vatandaşlar, sonuçları Milli Piyango Online üzerinden takip ediyor. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı, MP bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Süper Loto çekiliş sonuçları 4 eylül 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 4 Eylül 2025 çekiliş heyecanı sona eriyor. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MP Online üzerinden bilet sorgulama ekranı ve Süper Loto'da kazandıran numaralar hakkında detaylar…

4 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

İşte, canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama sayfası:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto çekiliş sonuçları 4 eylül 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz