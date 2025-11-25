SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 Kasım Süper Loto kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı

25 Kasım Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, her zaman olduğu gibi noter denetiminde ve canlı yayınla izleyicilere aktarılacak. Şans oyunu meraklıları, MPİ'nin resmi YouTube kanalını takip ederek kazandıran numaraları anlık olarak görüntüleyebilecek. Haftanın talihlileri ve sonuçlara dair tüm veriler ise çekiliş tamamlandıktan sonra erişilebilir olacak. İşte detaylar…