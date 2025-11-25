SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 Kasım Süper Loto kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı

25 Kasım Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, her zaman olduğu gibi noter denetiminde ve canlı yayınla izleyicilere aktarılacak. Şans oyunu meraklıları, MPİ'nin resmi YouTube kanalını takip ederek kazandıran numaraları anlık olarak görüntüleyebilecek. Haftanın talihlileri ve sonuçlara dair tüm veriler ise çekiliş tamamlandıktan sonra erişilebilir olacak. İşte detaylar…
25 KASIM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Kasım 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.