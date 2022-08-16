Süper Loto çekilişi canlı: Milli Piyango Online ile 16 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları için araştırmalar başladı. millipiyangoonline.com üzerinde MP TV canlı yayını ile takip edilen Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. Şanslı numaralar tek tek açıklanırken 6 numarayı doğru bilet bilet sahipleri büyük ikramiyenin kapısını ağırlayacak. 16 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama ile MPİ bilet sorgulama ekranı!
SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 AĞUSTOS SALI
Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı 6 numarayı öğrenmek için:
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
ÇEKİLİŞ GÜNLERİ
Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. Çekiliş günleri şöyle:
Salı
Perşembe
Pazar