SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 18 Eylül 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan dolu bir akşam daha başlıyor. 18 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekilişte gözler yine çıkacak büyük ödülde olacak. Haftanın dördüncü çekilişi, noter denetiminde yapılacak ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. Şans oyunu tutkunları, bu akşam açıklanacak numaraları merakla bekliyor. Süper Loto sonuçları ve detaylı bilgiler ise çekilişin tamamlanmasının ardından paylaşılacak. İşte 18 Eylül tarihli Süper Loto çekilişine dair ayrıntılar…
18 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
18 Eylül 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.