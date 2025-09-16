SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 16 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto'da büyük heyecan bu akşam yeniden yaşanacak. 16 Eylül 2025 Salı günü yapılacak çekiliş, şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip edeceği anlara sahne olacak. Haftanın dördüncü çekilişi, her zamanki gibi noter gözetiminde düzenlenecek ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu akşam şanslı numaraların hangileri olacağı merak konusu. Süper Loto çekiliş sonuçları ve ayrıntılar, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanacak. İşte, 16 Eylül tarihli Süper Loto çekilişi hakkında tüm bilgiler...
16 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.