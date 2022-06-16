Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 16 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:48

Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 16 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 16 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün bilet sahipleri için belli olacak. 6 şanslı numara ile büyük ikramiyenin sahibi belli olurken MP TV Canlı yayın ile çekiliş anbean takip edilecek. Milli Piyango İdaresi bünyesinde gerçekleştirilen çekilişle ilgili olarak “Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekilişte MPİ bilet sorgulama ekranı en çok ziyaret edilen sistemlerden. İşte, 16 Haziran Süper Loto sonuçları sorgulama…

Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayında Süper Loto çekiliş sonuçları bugün belli oluyor. Bilet sahibi olanlar ve şans oyunu severler araştırmalarına başladı. Akşama doğru hız kazanan sorular arasında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bulunuyor. 30 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin anahtarı kazandıran numalarda gizli. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto sonuçları 16 Haziran 2022…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 HAZİRAN PERŞEMBE

Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde olacak.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 16 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA