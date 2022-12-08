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Giriş Tarihi: 8.12.2022 19:22 Son Güncelleme: 8.12.2022 19:38

Şüphe üzerine aranan taksicide 76 gram uyuşturucu ve silah yakalandı

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen taksi şoförü Y.Y.’nin yapılan üst aramasında 76 gram satışa hazırlanmış halde uyuşturucu maddesi ve ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Uyuşturucu ile yakalanan taksici T.T. gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şüphe üzerine aranan taksicide 76 gram uyuşturucu ve silah yakalandı

Şişli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, bir taksiyi durduran Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, taksici Y.Y.'nin tedirgin olmasından şüphelendi. Taksiciyi aşağı indirerek üst araması yapan ekipler, Y.Y.'nin cebinde 20 gram metamfetamin buldu. Bunun üzerine takside de arama yapıldı.

Aramalarda 7 parça 48 gram satışa hazır metamfetamin, 2 parça 6 gram satışa hazır marihuana, 4 parça 2 gram satışa hazır taş kokain, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ile narkotik ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 Euro para ele geçirildi. Taksici Y.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Şüphe üzerine aranan taksicide 76 gram uyuşturucu ve silah yakalandı
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