Şüpheli avukattan sahte tahliye yalanı! Para için müvekkillerini kandırdı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkillerini sahte evrak düzenleyerek dolandırdığı iddia edilen avukat Serkan K., Anadolu Adliyesi önünde suçüstü yakalanarak tutuklandı.

AYNI SUÇLARDAN TUTUKLANIP SERBEST KALMIŞ

Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonunda Savcı Zafer Küçük tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan Serkan K.'nın aynı yöntemlerle yeni eylemlerde bulunduğu belirlendi.

1 MİLYONLUK TEMİNAT

Şüpheli avukat Serkan K., iddiaya göre tutuklu bulunduğu cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Ferhat S.'ye kendisini tahliye ettireceği vaadinde bulundu. Tahliye olduktan sonra Ferhat S.'nin kardeşleriyle görüşen Serkan K., teminat olarak 1 milyon 300 bin lira aldı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar düzenledi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE SUÇÜSTÜ

Şüpheli avukatın, icra dosyasına yatıracağı iddiasıyla 600 bin lira daha talep etmesi üzerine müştekilerden biri polisle iletişime geçti. Parayı elden vereceğini söyleyen müşteki, şüpheli Serkan K.'yı Anadolu Adliyesi önündeki bir kafeteryada buluşmaya çağırdı. Avukat, parayı teslim aldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"KİMSEYİ KANDIRMADIM"

Gözaltına alınan şüpheli Serkan K., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Müvekkillerden aldığı paraların davaların takibi için gereken gider ve teminatlar olduğunu savunan şüpheli, "Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Menfaat temin etmedim. Bugün aldığım 10 bin lira da müştekinin pasaportunu almam için ödediği paradır" dedi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA ALIŞKANLIĞI

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, Serkan K. hakkında benzer eylemler nedeniyle çok sayıda soruşturma ve davanın sürdüğü vurgulandı. Şüphelinin avukatlık mesleğinin sağladığı güveni kötüye kullandığı, çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği ve yüksek miktarlarda tahsilat yaparak haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

ŞÜPHELİ AVUKAT TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de, şüpheli Serkan K.'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.