SON DAKİKA! Alanya’da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram’da vakit geçirmiş

Son dakika haberi... Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 tarihinde oturduğu binanın 6'ncı katından düştüğü iddia edilen Gamze Y.,'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklu olarak yargılanan eşi Alper Y.'nin yargılanması devam edildi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, müşteki anne Neşe Kıraç, taraf avukatları katıldılar. Tutuklu sanık Alper Y. (29) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada konuşan Gamze Y'nin annesi Neşe Kıraç, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
"BEN EŞİMİ ÖLDÜRMEDİM"
Sanık Alper Y. ise savunmasında suç işlemediğini, eşinin ölümüne sebep olmadığını beyan ederek, "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesi ve beraatini talep etti.
"CESET YERDE YATARKEN INSTAGRAMA GİRMİŞ"
Gamze Y'nin avukatı ise, kamera kayıtlarında maktulün düşme görüntülerin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek "Maktülün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkonda atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken Alper Y. Instagram'a girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor" diye konuştu.
"YILBAŞI REZERVASYONU YAPTIRAN KİŞİ NEDEN İNTİHAR ETSİN?
Gamze Y'nin bir gün önce Alper Y'nin ailesiyle mesajlaştığını ifade eden müşteki avukatı, "Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" dedi.
BİR KEŞİF DAHA YAPILACAK
Alper Y'nin avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek delilsizlik nedeniyle 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini ve dosyanın karara bağlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.