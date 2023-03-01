SON DAKİKA! Alanya’da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram’da vakit geçirmiş

"CESET YERDE YATARKEN INSTAGRAMA GİRMİŞ"

Gamze Y'nin avukatı ise, kamera kayıtlarında maktulün düşme görüntülerin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek "Maktülün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkonda atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken Alper Y. Instagram'a girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor" diye konuştu.

"YILBAŞI REZERVASYONU YAPTIRAN KİŞİ NEDEN İNTİHAR ETSİN?

Gamze Y'nin bir gün önce Alper Y'nin ailesiyle mesajlaştığını ifade eden müşteki avukatı, "Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" dedi.