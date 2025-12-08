Suriye Zafer Bayramı İstanbul’da kutlandı

Kutlama, Türk Arap Derneği, Türk Arap Sanat Evi, Suriye Dernekler Birliği, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, Suriye Lemme Derneği ve çeşitli Suriye sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle organize edildi. Programda Suriye halkının yaşadığı süreçlere, mücadelesine ve diaspora topluluklarının kültürel dayanışmasına vurgu yapıldı.

Türk Arap Derneği Başkanı Metin Turan konuşmasında, Türkiye olarak her zaman Suriye halkının yanında olduklarını vurguladı. Türkiye hükümetinin, devletiyle ve halkıyla birlikte bugüne kadar Suriye'ye sürekli destek verdiğini ve bundan sonra da desteğini sürdüreceğini ifade etti. Bu kapsamda, Suriye'nin yeniden imarı ve sorunların giderilmesi konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Metin Turan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "muhacir–ensar" anlayışıyla hareket ettiklerini, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını. Suriye halkının kendi sorunlarını çözebilecek güç ve iradeye sahip olduğunun altını çizdi.

PLAKET TÖRENİNDE ÖNEMLİ İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türk Arap Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında, çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yürüten isimlere plaket takdim edildi. Törene, Suriye toplumunun farklı kesimlerini temsil eden konuklar ile ulusal ve uluslararası basın mensupları geniş katılım gösterdi.

Bu yılki kutlamada dikkat çeken en önemli hususlardan biri ise, Suriye Bayramı'nın ve Zafer Bayramı'nın ardından ilk kez Suriye Başkonsolosu Abdulgaffar Gabra'nın etkinliğe katılması oldu. Başkonsolosun katılımı, hem törene hem de toplumsal dayanışmaya büyük ilgi ve anlam kattı.

Etkinliğe katılan Başkonolos Gabra, ödülleri bizzat takdim ederek Türkiye ile Suriye halkları arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaptı. Bu tür programların iki toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Törende; Kozmonot Muhammed Faris, gençlere ilham veren başarıları nedeniyle; Suriye Lemme Derneği temsilcisi Hind Akil, toplumsal dayanışma ve kadın hakları alanındaki katkıları nedeniyle; Suriye Tutuklanmış Kadınlar Temsilcisi Vefe Osman ise özgürlük ve insan hakları mücadelesi sebebiyle plaketle onurlandırıldı.

Basın mensupları arasında: Sümeyye Ertekin (TRT Haber), Ahmed Said (TRT Arapça), Baybars Can (Anadolu Ajansı Arapça), Muhammed Yusuf (Al-Araby Al-Jadeed Türkiye Temsilcisi), Adnan Can Ataytürkmen (El Arabi TV), Fadl Dagistani (Suriye TV) güncel haberciliğe yaptıkları katkılar nedeniyle ödüllendirildi.

SANAT VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Sanatsal çalışmalar ve kültürel üretimleri sebebiyle plaket takdim edilen isimler: Sanatçı-Abdullah Esmer, Yasir Hıdır, Muhammed Neşar, Rehaf Çavuş , Cihad Sabahi – Şair

DUYGUSAL ANLAR YAŞANAN TİYATRO GÖSTERİSİ

Etkinlik kapsamında ayrıca, Suriye'de yaşanan son olayları konu alan özel bir tiyatro sahnesi sergilendi. Gösteri, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu; birçok katılımcının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tören, Başkonsolos Abdulgaffar Gabra'nın katılımcıları tebrik etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.