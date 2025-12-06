Sürü halindeki köpekler vatandaşı korkutuyor

Diyarbakır Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde sokaklarda sürü halinde gezen köpekler çevreye korku salarken, çocuklar özellikle sabahları okula gitmekten korkuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için kurulan bakım merkezi olmasına rağmen, köpeklerin sürü halinde kent merkezinde dolaşması faciaya davetiye çıkarıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların belediyeye yaptığı başvuruya rağmen sorun bir türlü çözülmezken, sürü halinde gezen köpekler çocukların ve ailelerinin korkulu rüyası oldu. Köpeklerin sürü halinde gezdiğine dikkat çeken mahalle sakinlerinden Şeyhmus Ertan, yaptıkları tüm şikâyetlere rağmen hiçbir önlem alınmadığı gibi, sokak ışıklandırmasının da yapılmadığını belirterek, "Köpekler burada sürü halinde geziyor. Çocuklar okula korku içinde gidiyor. Özellikle sabahçı öğrenciler, hava henüz aydınlanmadığı için köpek korkusundan okula gitmek istemiyorlar. Bir felaket yaşanmadan ilgililerin bu sorunu bir an evvel çözmesini istiyoruz" dedi.