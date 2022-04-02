Suruç’ta bıçaklı kavga: 8 yaralı

Olay Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan müdahaleden sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralılardan M.Y (47) B .S (30), M. K (27), Z .K (61), R .K (42), S. K (23), İ. K' (62) ve H. K' nın (35) hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.