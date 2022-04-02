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Giriş Tarihi: 2.4.2022 22:26 Son Güncelleme: 2.4.2022 23:17

Suruç'ta bıçaklı kavga: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta bıçaklı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan müdahaleden sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralılardan M.Y (47) B .S (30), M. K (27), Z .K (61), R .K (42), S. K (23), İ. K' (62) ve H. K' nın (35) hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Suruç'ta bıçaklı kavga: 8 yaralı
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