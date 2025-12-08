Haberler Yaşam Haberleri Suruç’ta elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.12.2025 09:27

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik çarpması sonucu Yıldırım Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Fırat’ın eşi Fehime Fırat hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Fırat'ın eşi olan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları, ağır yaralanan Fırat'ı Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fehime Fırat, yaşamını kaybetti. Fehime Fırat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

