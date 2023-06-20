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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Sürücü vitesi karıştırdı otomobil 8 metreden uçtu

Sürücü vitesi karıştırdı otomobil 8 metreden uçtu
Kağıthane'dE 23 yaşındaki Beyza Karamuk, kiraladığı otomobille arkadaşından direksiyon dersi almak istedi. Karamuk, Enis Sokak'ta park ettikleri aracı çalıştırırken vitesi karıştırdı. Geri geri giden otomobilin kontrolünü kaybeden Karamuk, park halindeki otomobillere çarparak dönmeye başladı. Panikleyen genç kız kendisini araçtan dışarı atarken arkadaşının içinde bulunduğu otomobil 8 metre yüksekten alt yoldaki 2 otomobilin üzerine uçtu. Şans eseri Karamuk'un arkadaşı kazadan hafif yaralı kurtuldu.

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Sürücü vitesi karıştırdı otomobil 8 metreden uçtu
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