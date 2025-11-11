Survivor 2026 yarışmacısı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

Survivor 2026 yarışmacıları netleşmeye devam ediyor. 27 Mayıs 1994 İzmit doğumlu olan Serhan Onat oyunculukla ilgileniyor. Peki, Serhan Onat kimdir ve nereli? İşte rol aldığı dizi ve filmler...
SERHAN ONAT HAYATI
Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Onat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamıştır.
Sehan Onat ekran önünde ise "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisi ile yer almıştır. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Ardından "Bodrum Masalı", "Yalancı", "Kuruluş Osman" gibi popüler dizilerde rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performanslarla hem tarihi karakterlerde hem de modern hikâyelerde başarılı bir çizgi sergilemiştir.