Survivor 2026 yarışmacısı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

Sehan Onat ekran önünde ise "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisi ile yer almıştır. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Ardından "Bodrum Masalı", "Yalancı", "Kuruluş Osman" gibi popüler dizilerde rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performanslarla hem tarihi karakterlerde hem de modern hikâyelerde başarılı bir çizgi sergilemiştir.