Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...
Giriş Tarihi: 14.5.2024 16:27 Son Güncelleme: 14.5.2024 16:27

SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...

Survivor haftanın eleme adayları merak ediliyor. Her hafta kaptanlık yarışının kazananlarıyla yeniden şekillenen takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda, kaybeden takımdan bir isim eleme adayı oluyor. Son düello oyununda zorlu yarışı kaybederek adaya veda eden isim Sercan olmuştu. Bu hafta kırmızı ve mavi takım yeniden şekillendi. Peki, Survivor 2.eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın eleme adayı olan isimler!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...

Survivor da finale doğru kıyasıya yarış sürüyor. SMS olmadan performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar düello heyecanını yaşarken, her hafta bir isim adadan ayrılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasındaki zorlu mücadelenin kazananı bu akşam kim olacak? Survivor 2.eleme adayı kim oldu? İşte, potadaki isimler…

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor'da kaptanlık oyununun galibi Nefise ve Seda aldı.

Nefise kırmızı takımın kaptanı olurken, Seda mavi takımın kaptanı oldu!

MAVİ TAKIM

SEDA, NAGİHAN, HİLMİCEM, ATAKAN ,MERVE ve ÖZGÜR oldu!

KIRMIZI TAKIM

BATUHAN, YUNUS EMRE, OGEDAY, NEFİSE, ALEYNA ve DAMLACAN oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı belli oldu!

Survivor haftanın eleme adayları belli oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım eleme adayı olarak Özgr'ü potaya çıkardı.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci eleme adayı ise bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu sonucunda belli olacak!

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...
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