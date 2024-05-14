SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...

Survivor da finale doğru kıyasıya yarış sürüyor. SMS olmadan performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar düello heyecanını yaşarken, her hafta bir isim adadan ayrılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasındaki zorlu mücadelenin kazananı bu akşam kim olacak? Survivor 2.eleme adayı kim oldu? İşte, potadaki isimler…