SURVİVOR ELEME ADAYLARI || Survivor 2.eleme adayı kim oldu? Zorlu potada kıyasıya yarış...

Survivor da finale doğru kıyasıya yarış sürüyor. SMS olmadan performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar düello heyecanını yaşarken, her hafta bir isim adadan ayrılıyor. Kırmızı ve mavi takım arasındaki zorlu mücadelenin kazananı bu akşam kim olacak? Survivor 2.eleme adayı kim oldu? İşte, potadaki isimler…
YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!
Survivor'da kaptanlık oyununun galibi Nefise ve Seda aldı.
Nefise kırmızı takımın kaptanı olurken, Seda mavi takımın kaptanı oldu!
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
İlk eleme adayı belli oldu!
Survivor haftanın eleme adayları belli oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım eleme adayı olarak Özgr'ü potaya çıkardı.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
İkinci eleme adayı ise bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu sonucunda belli olacak!