SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Haftanın zorlu dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Peki, Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?
ELENEN KİŞİ BİRLEŞME PARTİSİNDE OLAMAYACAK
Bu hafta düello yayını çarşamba günü olacak. Birleşme partisinde ise elenen kişi maalesef olmayacak. Acun Ilıcalı "Aylarca mücadele etmiş kişi, 12 kişiyi eleyen kişi aylar sonra birleşme partisinde olmayacak. Birleşme partisinin ertesi günü çekimsiz bir şekilde kendi aranızda eğleneceksiniz" dedi.