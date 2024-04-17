Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:14

SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivior eleme adayları düelloya çıkıyor. 17 Nisan yayınında gerçekleşecek olan düello oyununda haftanın eleme adayı olan isimler kıran kırana bir mücadele verecek. Zorlu rakiplerin bir arada olduğu eleme düellosunda yarışmaya ve hayallerine veda eden kim olacak? Kırmızı takımdan 2 kişi, mavi takımdan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 eleme adayı yarışacak. Peki, Survivior kim elendi? Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Haftanın zorlu dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Peki, Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

ELENEN KİŞİ BİRLEŞME PARTİSİNDE OLAMAYACAK

Bu hafta düello yayını çarşamba günü olacak. Birleşme partisinde ise elenen kişi maalesef olmayacak. Acun Ilıcalı "Aylarca mücadele etmiş kişi, 12 kişiyi eleyen kişi aylar sonra birleşme partisinde olmayacak. Birleşme partisinin ertesi günü çekimsiz bir şekilde kendi aranızda eğleneceksiniz" dedi.

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu.

EŞLEŞMELER DE BELLİ OLDU

Yunus Emre düelloda Yaman ile eşleşti. Özgür de Batuhan ile oynayacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

17 Nisan yayınında gerçekleşecek olan düello oyunu sonucunda elenen isim belli olacak.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?
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