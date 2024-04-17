SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu.